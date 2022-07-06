Магомед Оздоев: для меня решение уйти из «Зенита» никогда не будет ошибкой

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев раскрыл подробности своего ухода из санкт-петербургского клуба.



«Зенит» предложил мне контракт ещё в январе. Условия меня устраивали. Мне хотелось поговорить с тренером — убедиться, что я ему нужен. Беседа состоялась на февральских сборах. Семак сказал, что я нужен. Я попросил время подумать, при этом гарантий «Зениту» никаких не давал. В феврале появился вариант с Европой. 23 февраля мой трансфер сорвался, но я уже был настроен на новый вызов. В мае решил окончательно — надо уходить.



Объяснил свою позицию Александру Ивановичу. Он всё понял. Для меня решение уйти из «Зенита» никогда не будет ошибкой. Это был вопрос поиска новой мотивации. Роли Семака в моём уходе нет», — приводит слова Оздоева Sport24.

Напомним, «Зенит» объявил об уходе Оздоева в конце мая текущего года. Хавбек выступал за санкт-петербургскую команду с 2018 года. Всего Оздоев принял участие в 116 матчах за «Зенит», отметился восемью забитыми мячами и отдал 18 результативных передач. С 2014 по 2021 год футболист вызывался в сборную России.