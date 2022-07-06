Оздоев: в «Реал» поехал бы и за € 200 тыс. Но в Европе почти не смотрят в сторону россиян

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о том, почему российские футболисты не уезжают в европейские клубы.



«В мадридский «Реал» я бы и за € 200 тыс. поехал. Что касается того, что российские игроки не едут в Европу из-за более комфортных зарплат на родине, это не так. Не едут, потому что нет спроса. Во многих европейских лигах есть лимит — в основном составе могут играть только три человека из стран не из Евросоюза. Из них один, условно, аргентинец, второй — бразилец, а третий — из сборной Сенегала. В Европе — другой рынок. Российские футболисты хотят играть в Европе, но там почти не смотрят в нашу сторону, в целом скептически относятся. И так стало не в этом году, а уже давно», — приводит слова Оздоева Sport24.

Напомним, Оздоев покинул «Зенит» в конце мая 2022 года. В прошлом сезоне 29-летний футболист сыграл в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее Оздоев сообщил, что получил ряд предложений от арабских клубов с выгодными условиями, однако не планирует продолжать карьеру там.