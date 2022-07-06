«Интер» арендовал защитника «Кальяри» Белланову

Защитник «Кальяри» Рауль Белланова перешёл в «Интер» на правах аренды, сообщается на официальном сайте миланского клуба.



22-летний футболист будет выступать за «Интер» до конца июня 2023 года. У клуба будет право последующего выкупа контракта Беллановы.



Напомним, Белланова стал игроком «Кальяри» в 2021 году. В минувшем сезоне защитник принял участие в 31 матче чемпионата Италии, забил один гол и отдал две результативные передачи.



«Интер» по итогам сезона-2021/2022 занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кальяри» завершил сезон на 18-м месте. Чемпионом страны стал «Милан». Новый розыгрыш итальянской Серии А начнётся 13 августа. В матче первого тура чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Интер» сыграет с «Лечче».

Новость по теме «Интер» использовал сонет Шекспира в презентации Лукаку