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Люк де Йонг: могу с гордостью сказать, что весь «Камп Ноу» выкрикивал моё имя

Люк де Йонг: могу с гордостью сказать, что весь «Камп Ноу» выкрикивал моё имя
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Нападающий ПСВ Люк де Йонг поделился воспоминаниями о выступлениях за «Севилью» и «Барселону».

«Я был игроком «Барселоны» и могу с гордость сказать, что весь «Камп Ноу» выкрикивал моё имя. Я не выиграл ни одного трофея с каталонским клубом, но нашёл удовлетворение в других вещах. С «Севильей» мы выиграли Лигу Европы. Я могу оглядываться назад с чувством гордости, хотя до сих пор этого до конца не осознаю. Думаю, что только после завершения профессиональной карьеры я пойму, насколько он была прекрасна», — приводит слова де Йонга De Gelderlander.

Напомним, в последнем сезоне за «Барселону» Люк де Йонг принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. «Севилья» приобрела его у ПСВ в 2019 году за € 12,5 млн.

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