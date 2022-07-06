Гришин — о Магнуссоне: любой игрок сейчас на вес золота. Центральные защитники нужны ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном возвращении защитника Хёрдура Магнуссона в состав красно-синих. Он отметил, что клуб находится в сложном кадровом состоянии. Кроме того, специалист подчеркнул, что серьёзные проблемы есть именно в плане оборонительных действий.



«Сейчас армейцам каждая боевая единица нужна. Мы увидели, сколько народу ушло после этих санкций. Десяти человек команда лишилась. Любой игрок сейчас на вес золота. Не знаю, как будет играть Магнуссон, хорошо или плохо, но лишний человек сейчас ЦСКА не помешает.



Обязательно надо будет ещё усиливаться в оборонительном плане. Федотов играет в три защитника. Он сам об этом говорил. Перестраивать он ничего не будет. В центре защиты у него не будет хватать игроков. Остался Дивеев, и всё. Защитники центральные нужны кровь из носу, как и центральные нападающие», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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