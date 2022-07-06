Тренер женской сборной Испании рассказал, как Путельяс получила тяжёлую травму

Главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда рассказал, как испанская полузащитница Алексия Путельяс получила серьёзную травму на тренировке национальной команды.



«Это серьёзная потеря для команды. Мы должны восстановиться и морально подготовиться, хотя сейчас это сложно сделать. Мы опасались худшего, пришлось ждать МРТ, и результат — разрыв передней крестообразной связки. Она оперлась на левую ногу и услышала характерный звук. Когда она упала на землю, я ожидал худшего, хотя небольшая надежда всегда остаётся. Не стоит искать виноватых в произошедшем», — приводит слова Вильды Cadena Ser со ссылкой на El Larguero.

Напомним, из-за травмы Путельяс не сможет принять участия в чемпионате Европы — 2022 среди женских сборных, который стартует сегодня, 6 июля.

Алексия Путельяс порвала крестообразные связки и пропустит Евро