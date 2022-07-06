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Тренер женской сборной Испании рассказал, как Путельяс получила тяжёлую травму

Тренер женской сборной Испании рассказал, как Путельяс получила тяжёлую травму
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Главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда рассказал, как испанская полузащитница Алексия Путельяс получила серьёзную травму на тренировке национальной команды.

«Это серьёзная потеря для команды. Мы должны восстановиться и морально подготовиться, хотя сейчас это сложно сделать. Мы опасались худшего, пришлось ждать МРТ, и результат — разрыв передней крестообразной связки. Она оперлась на левую ногу и услышала характерный звук. Когда она упала на землю, я ожидал худшего, хотя небольшая надежда всегда остаётся. Не стоит искать виноватых в произошедшем», — приводит слова Вильды Cadena Ser со ссылкой на El Larguero.

Напомним, из-за травмы Путельяс не сможет принять участия в чемпионате Европы — 2022 среди женских сборных, который стартует сегодня, 6 июля.

Алексия Путельяс порвала крестообразные связки и пропустит Евро

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