Криштиану Роналду пропустил третью тренировку «Манчестер Юнайтед»

Португальский футболист Криштиану Роналду пропустил третью подряд тренировку «Манчестер Юнайтед», сообщает GOAL News.



В стане манкунианцев до сих пор не знают, планирует ли он отправиться с командой на предсезонный тур в Австралию и Таиланд.



Ранее сообщалось, что пропуск тренировок Роналду объяснял клубу «семейными обстоятельствами». Также было отмечено, что 37-летний Криштиану сейчас находится на тренировочной базе в Португалии с целью поддерживать игровую форму.



Ранее сообщалось, что Роналду желает покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом в случае, если поступит достойное предложение.



К претендентам на подписание Роналду сейчас относят лондонский «Челси», «Рому», а также родной для Криштиану португальский «Спортинг».