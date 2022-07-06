Криштиану Роналду пропустил третью тренировку «Манчестер Юнайтед»
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Португальский футболист Криштиану Роналду пропустил третью подряд тренировку «Манчестер Юнайтед», сообщает GOAL News.
В стане манкунианцев до сих пор не знают, планирует ли он отправиться с командой на предсезонный тур в Австралию и Таиланд.
Ранее сообщалось, что пропуск тренировок Роналду объяснял клубу «семейными обстоятельствами». Также было отмечено, что 37-летний Криштиану сейчас находится на тренировочной базе в Португалии с целью поддерживать игровую форму.
Ранее сообщалось, что Роналду желает покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом в случае, если поступит достойное предложение.
К претендентам на подписание Роналду сейчас относят лондонский «Челси», «Рому», а также родной для Криштиану португальский «Спортинг».
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