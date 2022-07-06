Пернилле Хардер: если Эриксен перейдёт в «Манчестер Юнайтед», я буду счастлива

Нападающая «Челси» и сборной Дании Пернилле Хардер призналась, что была бы рада увидеть датского полузащитника Кристиана Эриксена в «Манчестер Юнайтед».
«Это потрясающе, я так рада, что он вернулся и играет в действительно хороший футбол. Похоже, он получает от этого удовольствие. Если Эриксен перейдёт в «Манчестер Юнайтед», я буду счастлива как болельщица клуба и футболиста персонально. Но я точно не знаю, слухи ли это или такой вариант действительно существует», — приводит слова Хардер Besoccer со ссылкой на Stats Perform.
Ранее появилась информация, что Эриксен заключил контракт с «Манчестер Юнайтед». Футболист пропустил первую часть сезона-2021/2022 из-за восстановления после операции на сердце, в ходе которой ему был установлен кардиостимулятор. Во второй части сезона датчанин играл за «Брентфорд», проведя 11 матчей в английской Премьер-лиге, в которых он забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
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