«Аякс» и «Тоттенхэм» договорились о цене Бергвейна
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Амстердамский «Аякс» и лондонский «Тоттенхэм» договорились о стоимости трансфера нидерландского вингера Стивена Бергвейна. Сумма составит € 30 млн, сообщает Sky Sports.
24-летний Бергвейн стал игроком «шпор» в январе 2020 года, перейдя из голландского ПСВ также за € 30 млн.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 18 млн.
За лондонский клуб у Бергвейна 83 матча и восемь мячей. За Нидерланды футболист провёл 22 игры, отличившись шесть раз.
Напомним, ранее «Тоттенхэм» подписал бразильского нападающего Ришарлисона из «Эвертона».
В прошлом сезоне АПЛ «шпоры» заняли четвёртое место, получив право сыграть в Лиге чемпионов. В главном европейском международном клубном турнире сыграет и «Аякс», выигравший чемпионат Нидерландов.
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