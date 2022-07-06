«Аякс» и «Тоттенхэм» договорились о цене Бергвейна

Амстердамский «Аякс» и лондонский «Тоттенхэм» договорились о стоимости трансфера нидерландского вингера Стивена Бергвейна. Сумма составит € 30 млн, сообщает Sky Sports.



24-летний Бергвейн стал игроком «шпор» в январе 2020 года, перейдя из голландского ПСВ также за € 30 млн.



Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 18 млн.



За лондонский клуб у Бергвейна 83 матча и восемь мячей. За Нидерланды футболист провёл 22 игры, отличившись шесть раз.



Напомним, ранее «Тоттенхэм» подписал бразильского нападающего Ришарлисона из «Эвертона».



В прошлом сезоне АПЛ «шпоры» заняли четвёртое место, получив право сыграть в Лиге чемпионов. В главном европейском международном клубном турнире сыграет и «Аякс», выигравший чемпионат Нидерландов.