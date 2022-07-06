Источник: большинство клубов РПЛ поддержало проведение Кубка лиги

На общем собрании Российской Премьер-Лиги прошло финальное обсуждение проекта Кубка лиги. В том числе рассматривались финансовые аспекты проведения соревнований. В итоге представители большинства клубов (13 выступило «за», три «против») поддержали проект и одобрили проведение турнира, сообщает телеграм-канал «Мутко против».



По информации источника, окончательное решение по проведению турнира будет принято на следующей неделе уже совместно с Российским футбольным союзом.



Напомним, официальный сезон-2022/2023 стартует 9 июля матчем за Суперкубок России по футболу. В этой встрече сыграют «Зенит» и «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Зенит» является действующим чемпионом страны, «Спартак» — обладателем Кубка.