Источник: большинство клубов РПЛ поддержало проведение Кубка лиги
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На общем собрании Российской Премьер-Лиги прошло финальное обсуждение проекта Кубка лиги. В том числе рассматривались финансовые аспекты проведения соревнований. В итоге представители большинства клубов (13 выступило «за», три «против») поддержали проект и одобрили проведение турнира, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По информации источника, окончательное решение по проведению турнира будет принято на следующей неделе уже совместно с Российским футбольным союзом.
Напомним, официальный сезон-2022/2023 стартует 9 июля матчем за Суперкубок России по футболу. В этой встрече сыграют «Зенит» и «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Зенит» является действующим чемпионом страны, «Спартак» — обладателем Кубка.
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