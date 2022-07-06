Аяз Гулиев перейдёт в «Химки»

«Химки» согласовали контракт с полузащитником Аязом Гулиевым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время игрок и клуб подпишут соглашение. Гулиев должен был перейти в «Ахмат», но переход сорвался.
Гулиев – воспитанник московского «Спартака». Летом 2018 года он перешёл в «Ростов». Трансфер обошёлся клубу в € 500 тыс. Уже через полгода спартаковцы вернули игрока за € 1 млн. В своём последнем сезоне в Москве 24-летний хавбек не провёл ни одной официальной встречи за красно-белых. Предыдущим клубом Гулиева был тульский «Арсенал».
Напомним, по итогам завершившегося сезона РПЛ тульский клуб вылетел в Первую лигу. «Химки» стали участниками стыковых матчей, где они смогли сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.
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12:39Аяз Гулиев перейдёт в «Химки» Эксклюзив
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