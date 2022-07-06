Артём Ребров опубликовал фото со штангой в честь Дня поцелуев

Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров опубликовал фотографию, на которой он целует штангу. Он сделал это в честь Всемирного дня поцелуя, который отмечается сегодня, 6 июля.
Этот ритуал голкипер совершал перед каждым матчем, чем очень запомнился болельщикам. Сейчас Ребров занимает должность технического координатора в «Спартаке».
Пост можно посмотреть в телеграм-канале Артёма Реброва
За красно-белых вратарь провёл 131 матч, пропустив 151 раз. В 47 играх Ребров не пропускал голов в свои ворота.
Известным в истории футбола стал поцелуй Лорана Блана в лысину вратаря Фабьена Бартеза. Этот ритуал повторялся перед каждым матчем сборной Франции. За время нахождения в национальной команде игроки вместе с ней выиграли чемпионат Европы — 2000 и чемпионат мира — 1998.
Фото: Reuters
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