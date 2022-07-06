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Ведущая футболистка сборной Англии Люси Бронз вернулась в строй перед матчем открытия Евро

Ведущая футболистка сборной Англии Люси Бронз вернулась в строй перед матчем открытия Евро
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Футболистка «Барселоны» и сборной Англии Люси Бронз вернулась в общую группу национальной команды в преддверии старта чемпионата Европы среди женских сборных.

Напомним, Бронз из-за болезни пропустила товарищеский матч с командой Швейцарии (4:0), который состоялся 30 июня. Также в строй английской сборной вернулась нападающая Эллен Уайт, перенесшая коронавирусную инфекцию.

«Все футболистки могут тренироваться, все готовы. Самое главное — иметь в распоряжении лучших игроков. Я довольна этим, но предстоит сделать трудный выбор», — приводит слова главного тренера женской сборной Англии Сарины Вигман The Athletic.

Сегодня, 6 июля, сборная Англии сыграет с Австрией в матче первого тура группового этапа Евро-2022 среди женских команд. Начало встречи — в 22:00 мск.

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