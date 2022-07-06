Хардер: думаю, женский Евро-2022 запомнится качеством футбола и атмосферой
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Нападающая лондонского «Челси» и сборной Дании Пернилле Хардер поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы — 2022 среди женских команд.
«Меня уже спрашивали, какую команду я считаю фаворитом Евро-2022, и, честно говоря, я не могу ответить точно, потому что есть множество хороших сборных. Это кое-что говорит о качестве и развитии футбола в Европе. Прогресс действительно заметен. Думаю, предстоящий турнир запомнится качеством футбола и атмосферой, которая будет царить на стадионах», — приводит слова Хардер пресс-служба УЕФА.
Напомним, чемпионат Европы среди женских сборных пройдёт с 6 по 31 июля 2022 года в Англии. Сборная Дании сыграет в группе В с командами Германии, Испании и Финляндии.
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