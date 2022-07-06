Чеферин: женский Евро продемонстрирует силу футбола для поднятия духа

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что во времена турбулентности в Европе женский Евро продемонстрирует силу футбола для поднятия духа и обеспечения долгосрочных позитивных изменений.
«Занавес скоро поднимется над зрелищем, которое обещает стать переломным для будущего женского футбола. Чемпионат Европы среди женщин вписал яркие главы в историю футбола, и Евро-2022 не станет исключением. Он займёт место в заголовках спортивных газет, поставит женский футбол в центр внимания во всём мире и, что самое важное, привлечёт к игре множество новых последователей — всё это необходимо для построения устойчивого будущего этого вида спорта», — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.
Сегодня, 6 июля, в матче первого тура группового этапа женского Евро-2022 сборная Англии сыграет с Австрией. Начало матча — в 22:00 мск.
- 6 июля 2022
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