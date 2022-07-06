Лапорта: Хави хотел такого игрока, как Кессье. «Барселона» сделала всё для трансфера

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал заключение контракта с полузащитником Франком Кессье.



«Мы довольны переходом ивуарийского полузащитника. Все знают, что он отличный профессионал. Он хотел стать игроком «Барселоны», и это желание было взаимным. Ранее в составе каталонского клуба выступал Яя Туре, который демонстрировал отличную игру. Я уверен, что Кессье станет важным игроком для «Барселоны». Хави хотел футболиста с такими характеристиками, и клуб сделал всё, чтобы трансфер состоялся», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.



Напомним, Кессье подписал с «Барселоной» контракт сроком до 30 июня 2026 года. В контракте ивуарийского футболиста с каталонским клубом прописана фиксированная сумма отступных — € 500 млн.

Новость по теме Яя Туре: я советовал Кессье перейти в «Барселону»