Мхитарян и Белланова встретились с болельщиками «Интера»

Новые игроки миланского «Интера» армянский полузащитник Генрих Мхитарян и итальянский защитник Рауль Белланова раздали автографы болельщикам клуба и сфотографировались с ними.



Дуэт присоединился к команде на тренировочной базе Аппиано Джентиле в преддверии нового сезона.



Мхитарян перешёл в стан «нерадзурри» в качестве свободного агента. До этого армянин выступал за «Рому». Контракт с «Интером» рассчитан до конца июня 2024 года.



Белланова же перешёл в «Интер» из «Кальяри» на правах аренды с возможностью последующего выкупа до конца июня 2023 года.



«Интер» начнёт предсезонную подготовку 12 июля матчем со швейцарским «Лугано». Новый сезон итальянской Серии А стартует 13 августа. В матче первого тура «Интер» сыграет с «Лечче».

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