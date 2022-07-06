Мхитарян и Белланова встретились с болельщиками «Интера»
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Новые игроки миланского «Интера» армянский полузащитник Генрих Мхитарян и итальянский защитник Рауль Белланова раздали автографы болельщикам клуба и сфотографировались с ними.
Дуэт присоединился к команде на тренировочной базе Аппиано Джентиле в преддверии нового сезона.
Мхитарян перешёл в стан «нерадзурри» в качестве свободного агента. До этого армянин выступал за «Рому». Контракт с «Интером» рассчитан до конца июня 2024 года.
Белланова же перешёл в «Интер» из «Кальяри» на правах аренды с возможностью последующего выкупа до конца июня 2023 года.
«Интер» начнёт предсезонную подготовку 12 июля матчем со швейцарским «Лугано». Новый сезон итальянской Серии А стартует 13 августа. В матче первого тура «Интер» сыграет с «Лечче».
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