Кассьерра: «Спартак» — один из главных соперников «Зенита». Классика российского футбола

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России со «Спартаком». Он подчеркнул, что противостояние с красно-белыми является для клуба из Санкт-Петербурга одним из принципиальных. Также футболист прокомментировал свою готовность к предстоящей встрече.
«Знаю, что «Спартак» один из главных соперников «Зенита». Это классика российского футбола. Поэтому надо сделать всё возможное, чтобы подойти к игре в хорошей форме.
Я сейчас выступаю за клуб гранд, у нас прекрасный тренерский штаб. Планирую работать на максимум и быть максимально готовым», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Встреча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
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