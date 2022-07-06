Кассьерра: Родригао вдохновлён возможностью перейти в «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился мнением о предстоящем переходе защитника «Сочи» Родригао в санкт-петербургский клуб.
«Мы говорили с Родригао несколько дней назад. Он мотивирован и вдохновлён возможностью перейти в «Зенит». Я встречу его с радостью», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Ранее стало известно, что Родригао продолжит карьеру в «Зените». Футболист выступает за «Сочи» с июля 2021 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 31 матче за «Сочи» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Санкт-петербургский «Зенит» по итогам сезона-2021/2022 стал чемпионом России. В тройку лидеров вошли «Сочи» и московское «Динамо».
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