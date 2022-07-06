«Байер» представил домашнюю форму на сезон-2022/2023 с узором в виде звуковых волн

Леверкузенский «Байер» на официальном сайте представил домашний комплект формы на сезон-2022/2023.
Форма выполнена в традиционном для клуба красном цвете. Воротник, рукава и низ майки украшают чёрные и белые полосы. На футболке присутствует узор в виде визуализированных звуковых волн, который был вдохновлён кричалкой болельщиков Leverkusen allez («Вперёд, Леверкузен»). На груди присутствуют логотипы спонсоров немецкой команды, а также эмблема «Байера». Техническим спонсором «Байера» является британская компания Castore.
Фото: пресс-служба «Байера»
Напомним, леверкузенский «Байер» по итогам минувшего сезона занял третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Чемпионом страны стала мюнхенская «Бавария». В тройку лидеров вошла дортмундская «Боруссия».
- 6 июля 2022
-
16:02
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:40
-
15:37
-
15:37
-
15:25
-
15:09
-
15:06
-
15:03
-
14:56
-
14:33
-
14:31
-
14:28
-
14:27
-
14:24
-
14:19
-
14:09
-
13:59
-
13:46
-
13:30
-
13:23
-
13:17
-
13:13
-
12:52
-
12:51
-
12:47
-
12:39Аяз Гулиев перейдёт в «Химки» Эксклюзив
-
12:39
-
12:34
-
12:31
-
12:30
-
12:15
-
12:11