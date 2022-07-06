«Байер» представил домашнюю форму на сезон-2022/2023 с узором в виде звуковых волн

Леверкузенский «Байер» на официальном сайте представил домашний комплект формы на сезон-2022/2023.



Форма выполнена в традиционном для клуба красном цвете. Воротник, рукава и низ майки украшают чёрные и белые полосы. На футболке присутствует узор в виде визуализированных звуковых волн, который был вдохновлён кричалкой болельщиков Leverkusen allez («Вперёд, Леверкузен»). На груди присутствуют логотипы спонсоров немецкой команды, а также эмблема «Байера». Техническим спонсором «Байера» является британская компания Castore.

Фото: пресс-служба «Байера»

Напомним, леверкузенский «Байер» по итогам минувшего сезона занял третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Чемпионом страны стала мюнхенская «Бавария». В тройку лидеров вошла дортмундская «Боруссия».