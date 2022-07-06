Источник: представители Кокорина провели переговоры с «Торпедо»

Московское «Торпедо» и представители Александра Кокорина провели переговоры о переходе форварда «Фиорентины» в российский клуб, сообщает «РБК-Спорт». По информации источника, вариант подписания контракта с Кокориным клуб рассматривает давно.
При этом стало известно, что «Торпедо» готовит для нападающего контракт по схеме «1+1». Но клуб из Москвы не готов платить зарплату, которую футболист получал в «Фиорентине».
Напомним, Кокорин играет в составе «Фиорентины» с января 2021 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в семи матчах за итальянский клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Действующее соглашение Кокорина с «Фиорентиной» рассчитано до 2024 года. Ранее форвард выступал за «Динамо», «Анжи», «Сочи», «Зенит» и «Спартак».
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