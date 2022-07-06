В «Торпедо» резко отреагировали на новость о возможном переходе Кокорина из «Фиорентины»
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Президент московского «Торпедо» Денис Маслов резко отреагировал на новость о потенциальном трансфере нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Ранее появилась информация, что клуб заинтересован в приобретении форварда, поэтому уже вступил в переговоры.
«А сколько просит Кокорин? Для понимания — с кем мы ведём переговоры. Мы предлагаем € 800 тысяч? Это 52 миллиона рублей в год и более 4 миллионов рублей в месяц Кокорину? В «Торпедо»?! Так а что вы от меня хотите, звоните туда, кто дал такую информацию. Спросите: есть ли у них 4 миллиона в месяц на Кокорина? Ещё можно спросить: откуда взяли такую информацию? Пошлют меня или звонить пытаться?» — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Новость по темеИсточник: представители Кокорина провели переговоры с «Торпедо»
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