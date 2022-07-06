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Лапорта: Дембеле не принял предложение «Барселоны», но хочет продолжать переговоры

Лапорта: Дембеле не принял предложение «Барселоны», но хочет продолжать переговоры
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров о новом контракте с нападающим Усманом Дембеле.

«Мы по-прежнему не можем заключить контракт. Усман — не футболист «Барселоны», но мы сделали ему предложение, исходя из спортивного интереса. Он не принял наше предложение, но хочет продолжать переговоры. Мы согласны говорить. По крайней мере, пока», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, прошлое соглашение Дембеле и «Барселоны» истекло. Французский футболист выступал за каталонский клуб с 2017 года. В минувшем сезоне 25-летний игрок принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил один гол и отдал 13 результативных передач. С 2016 года Дембеле вызывается в национальную команду Франции.

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