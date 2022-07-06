Okko эксклюзивно покажет товарищеский матч «Локомотив» — «Динамо»
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Okko эксклюзивно покажет товарищескую игру «Локомотива» и «Динамо». Матч будет доступен всем пользователям сервиса без дополнительной платы. Встреча пройдёт 10 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
«Okko расширяет список эксклюзивных трансляций, предлагая посмотреть московское дерби болельщикам «Локомотива» и «Динамо», а также всем любителям российского футбола. Этим летом наших пользователей ждёт много хороших новостей и ярких спортивных событий!» — заявил генеральный директор «Okko Спорт» Олег Манжа.
Встречу «Локомотива» и «Динамо» на Okko можно будет посмотреть как в прямом эфире, так и в записи. Команды продолжают подготовку к новому розыгрышу Российской Премьер-Лиги по футболу сезона-2022/2023.
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