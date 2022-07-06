Эдгар Севикян рассказал о задачах, которые ставит перед собой в «Пари НН»

Полузащитник Эдгар Севикян прокомментировал переход в «Пари Нижний Новгород».
«В «Пари Нижний Новгород» меня пригласил главный тренер команды Михаил Михайлович Галактионов. Под его руководством в молодёжной сборной я получал только положительные эмоции и удовольствие от совместной работы. Это касалось и атмосферы внутри команды, и стиля игры, и тренировочного процесса. Поэтому я и воспользовался приглашением. У меня получился непростой сезон в «Леванте»: провёл не так много игр, как хотелось бы. Чувствовал: чтобы обрести уверенность, мне необходима игровая практика. Моя главная цель – как можно быстрее набрать свою лучшую форму и помочь новой команде в решении её задач.
Во второй половине мая у меня завершился сезон в Испании. Потом я находился в Москве, тренировался по индивидуальной программе в зале и на футбольном поле. Прекрасно понимаю, что ребята уже набрали определённый тренировочный и игровой ритм, и буду делать всё, чтобы подтянуться к ним и к старту чемпионата подойти в хорошей спортивной форме», — приводит слова Севикяна пресс-служба нижегородского клуба.
Напомним, сегодня, 6 июля, Севикян заключил контракт с «Пари НН». Соглашение полузащитника рассчитано на три года. Ранее Севикян выступал в составе испанского клуба «Леванте». Игрок является воспитанником московского «Локомотива». Севикян также выступал за юношеские сборные России разных возрастов. С 2021 года футболист вызывается в национальную команду России U21.
- 6 июля 2022
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