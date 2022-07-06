Агент новичка «Зенита» Мантуана высказался о травме игрока
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Коринтианса» Густаво Мантуана, рассказал о травме футболиста.
«Я пока что не получил информацию касательно характера травмы Мантуана. Думаю, это несерьёзное повреждение. Но могу сказать точно, что на прибытии игрока в Россию травма точно не скажется», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, в ближайшее время Мантуан должен перейти в «Зенит» на правах аренды. Футболист получил травму в начале второго тайма матча бразильского клуба с аргентинской командой «Бока Хуниорс» (0:0, 6:5 пен.) в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес. Ранее в «Зените» сообщили, что Мантуан должен прибыть в расположение команды между 14 и 16 июля.
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