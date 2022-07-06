ЦСКА интересуется полузащитником «Пармы» Виланом Сиприеном
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Полузащитник итальянской «Пармы» Вилан Сиприен попал в сферу интересов московского ЦСКА, сообщает 90 Football. По информации источника, армейцы намерены приобрести 27-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно.
В прошлом сезоне Вилан Сиприен выступал за французский «Нант» на правах аренды. В составе этого клуба он провёл 29 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 4,5 млн.
ЦСКА продолжает подготовку к старту нового сезона-2022/2023. В летнее межсезонье команда сменила главного тренера. Теперь команду возглавляет Владимир Федотов, который раньше работал в «Сочи». Команда не выиграла ни одного из трёх контрольных матчей.
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