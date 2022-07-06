Лапорта: у «Барселоны» есть предложения о трансфере де Йонга, но мы не хотим расставаться

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем полузащитника каталонской команды Френки де Йонга.
«Френки — игрок «Барселоны». Мы не хотим продавать его. Это возможно только в случае, если у нас нет другого выбора. Конечно, у нас есть предложения о его трансфере, но мы не хотим с ним расставаться», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Напомним, ранее сообщалось об интересе к де Йонгу со стороны «Манчестер Юнайтед». Действующий контракт нидерландского футболиста с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне де Йонг сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.
По итогам сезона-2021/2022 «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Чемпионом страны стал «Реал».
- 6 июля 2022
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