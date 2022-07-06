Стало известно, почему «Спартак», «Зенит» и ещё четыре клуба сомневаются насчёт Кубка лиги

«Зенит», «Спартак», «Сочи», «Оренбург», «Химки» и «Факел» высказали сомнения по проведению Кубка лиги. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в РПЛ, знакомый с ситуацией. На собрании РПЛ представители этих клубов не получили ответы на вопрос о главном вещателе турнира, работе Fan ID на его матчах, а также по темам логистики.
«Представители этих клубов отметили, что их финальная позиция будет зависеть от переговоров рабочей группы с РФС. Главные опасения за успешное проведение турнира у клубов вызывают именно вопросы вещателя и логистики, тем более до старта сезона чуть больше недели», – добавил источник «Чемпионата».
Ранее стало известно, что клубы Российской Премьер-Лиги на общем собрании обсуждали проект Кубка лиги. 13 команд поддержали его, три – высказались «против».
- 6 июля 2022
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