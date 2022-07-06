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Матч-открытие женского чемпионата Европы — 2022 посетят 71 300 болельщиков

Матч-открытие женского чемпионата Европы — 2022 посетят 71 300 болельщиков
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На матч-открытие женского Евро-2022 выкуплены все билеты. На стадионе ожидается 71 300 болельщиков.

В матче-открытии встретятся сборные Англии и Австрии. Игра состоится на стадионе «Олд Траффорд» в городе Манчестер (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире игру женских сборных Англии и Австрии покажет телеканал «Матч».

Соперниками женских сборных Англии и Австрии по группе А Евро-2022 являются сборные Норвегии и Северной Ирландии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Это будет рекорд посещаемости матча женского чемпионата Европы. Предыдущий рекорд принадлежал финалу Евро-2013 Германия — Норвегия, который посетили 41 000 человек.

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