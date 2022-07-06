Матч-открытие женского чемпионата Европы — 2022 посетят 71 300 болельщиков
Поделиться
На матч-открытие женского Евро-2022 выкуплены все билеты. На стадионе ожидается 71 300 болельщиков.
В матче-открытии встретятся сборные Англии и Австрии. Игра состоится на стадионе «Олд Траффорд» в городе Манчестер (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире игру женских сборных Англии и Австрии покажет телеканал «Матч».
Соперниками женских сборных Англии и Австрии по группе А Евро-2022 являются сборные Норвегии и Северной Ирландии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Это будет рекорд посещаемости матча женского чемпионата Европы. Предыдущий рекорд принадлежал финалу Евро-2013 Германия — Норвегия, который посетили 41 000 человек.
Комментарии
- 6 июля 2022
-
17:30
-
17:17
-
17:05
-
17:05
-
16:51
-
16:49
-
16:45
-
16:23
-
16:18
-
16:17
-
16:02
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:40
-
15:37
-
15:37
-
15:25
-
15:09
-
15:06
-
15:03
-
14:56
-
14:33
-
14:31
-
14:28
-
14:27
-
14:24
-
14:19
-
14:09
-
13:59
-
13:46
-
13:30
-
13:23
-
13:17
-
13:13
Партнерский контент