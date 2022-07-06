«Матч ТВ» может разорвать контракт с РПЛ, если будет создан Кубок лиги

Российский спортивный телеканал «Матч ТВ» обратился в открытом письме к руководству Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) насчёт создания Кубка лиги. Телеканал выступил против учреждения данного турнира и отметил, что может разорвать контракт с РПЛ, если Кубок лиги будет проведён.



«В последние месяцы в СМИ обсуждается создание нового турнира — так называемого «Кубка РПЛ».



Оставляя за рамками многочисленные аргументы противников и сторонников данного турнира, «Матч ТВ» считает необходимым предельно чётко и, что важно, открыто выразить свою позицию.



«Матч ТВ» считает, что создание нового турнира среди клубов РПЛ негативно скажется на медийной привлекательности чемпионата России по футболу и Кубка России по футболу, что повлечёт за собой соответствующие последствия для всех вовлечённых сторон.



Кроме того, учитывая характер ситуации и значительное увеличение стоимости контракта с РПЛ, «Матч ТВ» считает, что создание нового турнира, то есть фактически запуск альтернативного продукта РПЛ, не соответствует принципам партнёрского взаимодействия.



Также создание нового кубкового турнира ставит под сомнение целесообразность проведения одного из старейших турниров России — Кубка России по футболу, который даёт возможность клубам Первой и Второй лиг проявить себя на высшем уровне и создаёт настоящий праздник для регионального футбола за счёт приезда клубов РПЛ с лучшими игроками.



Учитывая вышеизложенное, «Матч ТВ» оставляет за собой право применить меры юридического характера касательно пересмотра или расторжения лицензионного договора с Российской Премьер-Лигой», — сказано в сообщении телеканала, опубликованном на официальном сайте «Матча».

Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ: