Магуайр, Сака и Райс обратились к футболисткам сборной Англии

Футболисты сборной Англии Гарри Магуайр, Букайо Сака и Деклан Райс обратились к коллегам из женской сборной Англии, которые готовятся к старту домашнего чемпионата Европы – 2022.
«Просто хочу пожелать вам всего наилучшего на Евро, я буду следить за вами и болеть», — сказал Сака.
«Хочу пожелать всем «львицам» всего наилучшего на Евро в этом году, все мужчины-футболисты будут вас поддерживать, мы надеемся, что вы оставите кубок дома», — сказал Райс.
«Недавно мы видели вас на тренировке, вы выглядели отлично, так что всего хорошего вам на турнире, мы будем поддерживать вас всю дорогу», — добавил Магуайр.
На групповом этапе англичанки сыграют с командами Австрии, Норвегии и Северной Ирландии. Именно их матч с Австрией откроет турнир, встреча начнётся в 22:00 мск.
- 6 июля 2022
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