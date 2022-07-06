Глава «Барселоны» высказался о возможном переходе Роналду. Он ужинал с агентом Криштиану

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. На днях Лапорта ужинал с агентом 37-летнего португальца Жорже Мендешем.



«Это правда, я ужинал с Мендешем. Ничего не буду исключать, это не соответствует нашим интересам. Не буду конкретизировать то, что говорил Мендеш, мне всегда интересно поговорить с ним, он рассказывает о ситуации на трансферном рынке», — цитирует Лапорту AS.



Ранее стало известно, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед». Португальца не устраивает работа клуба на трансферном рынке, а также он хочет играть в Лиге чемпионов. Среди претендентов на 37-летнего форварда называются «Челси», «Рома» и Спортинг». При этом клуб не хочет отпускать Роналду, о чём уже сообщил ему.

Неприятные поступки Криштиану Роналду: