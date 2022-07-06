Глава «Барселоны» высказался о возможном переходе Роналду. Он ужинал с агентом Криштиану

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. На днях Лапорта ужинал с агентом 37-летнего португальца Жорже Мендешем.
«Это правда, я ужинал с Мендешем. Ничего не буду исключать, это не соответствует нашим интересам. Не буду конкретизировать то, что говорил Мендеш, мне всегда интересно поговорить с ним, он рассказывает о ситуации на трансферном рынке», — цитирует Лапорту AS.
Ранее стало известно, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед». Португальца не устраивает работа клуба на трансферном рынке, а также он хочет играть в Лиге чемпионов. Среди претендентов на 37-летнего форварда называются «Челси», «Рома» и Спортинг». При этом клуб не хочет отпускать Роналду, о чём уже сообщил ему.
Неприятные поступки Криштиану Роналду:
- 6 июля 2022
-
18:59
-
18:51
-
18:47
-
18:31
-
18:15
-
18:09
-
18:04
-
17:49
-
17:45
-
17:30
-
17:17
-
17:05
-
17:05
-
16:51
-
16:49
-
16:45
-
16:23
-
16:18
-
16:17
-
16:02
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:40
-
15:37
-
15:37
-
15:25
-
15:09
-
15:06
-
15:03
-
14:56
-
14:33
-
14:31
-
14:28
-
14:27