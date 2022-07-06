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«Атлетико» официально объявил о подписании Акселя Витселя

«Атлетико» официально объявил о подписании Акселя Витселя
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Мадридский «Атлетико» официально объявил о подписании контракта с бельгийским полузащитником Акселем Витселем. Соглашение рассчитано на один сезон.

Напомним, Витсель находился в статусе свободного агента после ухода из дортмундской «Боруссии». За немецкий клуб полузащитник сыграл в 144 матчах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Ранее Витсель выступал за «Бенфику» и санкт-петербургский «Зенит». С сине-бело-голубыми бельгиец выиграл чемпионат России, Кубок страны и дважды — Суперкубок.

Ранее появлялась информация, что 33-летний Витсель может стать игроком «Марселя».

По итогам сезона-2021/2022 «Атлетико» занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Чемпионом страны стал «Реал».

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