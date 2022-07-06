«Боруссия» Д объявила о подписании нападающего «Аякса» Аллера

Нападающий «Аякса» Себастьен Аллер перешёл в дортмундскую «Боруссию». О трансфере 28-летнего ивуарийца сообщает официальный сайт «шмелей». Контракт с форвардом подписан до 30 июня 2026 года.
«Мы очень рады, что нам удалось подписать Себастьена Аллера, опытного центрального нападающего, который недавно отличился в Лиге чемпионов, но который также хорошо знаком с Бундеслигой и уже показал свой класс и высокое качество игры», — сказал спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.
Ранее сообщалось, что переход Аллера обошёлся «шмелям» в € 35 млн. Ивуариец выступал за «Аякс» с января 2021 года, перейдя из «Вест Хэм Юнайтед». Контракт Себастьена с «Аяксом» был рассчитан до 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 35 млн.
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