Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» Д объявила о подписании нападающего «Аякса» Аллера

«Боруссия» Д объявила о подписании нападающего «Аякса» Аллера
Комментарии

Нападающий «Аякса» Себастьен Аллер перешёл в дортмундскую «Боруссию». О трансфере 28-летнего ивуарийца сообщает официальный сайт «шмелей». Контракт с форвардом подписан до 30 июня 2026 года.

«Мы очень рады, что нам удалось подписать Себастьена Аллера, опытного центрального нападающего, который недавно отличился в Лиге чемпионов, но который также хорошо знаком с Бундеслигой и уже показал свой класс и высокое качество игры», — сказал спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.

Ранее сообщалось, что переход Аллера обошёлся «шмелям» в € 35 млн. Ивуариец выступал за «Аякс» с января 2021 года, перейдя из «Вест Хэм Юнайтед». Контракт Себастьена с «Аяксом» был рассчитан до 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 35 млн.

Новость по теме
Юрген Колер: дортмундская «Боруссия» — фаворит Бундеслиги сезона-2022/2023
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022