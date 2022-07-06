Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: «Зенит» предложил «Галатасараю» € 15 млн за защитника Маркао

Романо: «Зенит» предложил «Галатасараю» € 15 млн за защитника Маркао
Комментарии

Защитник турецкого «Галатасарая» Маркао может перейти в санкт-петербургский «Зенит», сообщает в соцсетях журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, российский клуб предложил € 15 млн за трансфер 26-летнего бразильца. Также в подписании футболиста заинтересована испанская «Севилья», которая предложила € 12 млн за Маркао. «Галатасарай» ведёт переговоры с обоими клубами, но сам игрок хочет перейти в «Севилью».

Маркао играет за «Галатасарай» с 2019 года. Контракт 26-летнего футболиста с турецкой командой рассчитан до 2024 года. Статистический интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 14 млн. В минувшем сезоне Маркао 38 раз появился на поле во всех турнирах и забил один гол.

Новость по теме
Агент новичка «Зенита» Мантуана высказался о травме игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022