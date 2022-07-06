Романо: «Зенит» предложил «Галатасараю» € 15 млн за защитника Маркао

Защитник турецкого «Галатасарая» Маркао может перейти в санкт-петербургский «Зенит», сообщает в соцсетях журналист Фабрицио Романо.



По информации источника, российский клуб предложил € 15 млн за трансфер 26-летнего бразильца. Также в подписании футболиста заинтересована испанская «Севилья», которая предложила € 12 млн за Маркао. «Галатасарай» ведёт переговоры с обоими клубами, но сам игрок хочет перейти в «Севилью».



Маркао играет за «Галатасарай» с 2019 года. Контракт 26-летнего футболиста с турецкой командой рассчитан до 2024 года. Статистический интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 14 млн. В минувшем сезоне Маркао 38 раз появился на поле во всех турнирах и забил один гол.

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