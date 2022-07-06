«Домыслы итальянских журналистов». В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к Маркао

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на появившуюся информацию о том, что клуб предложил турецкому «Галатасараю» € 15 млн за трансфер 26-летнего бразильца Маркао.

Отмечается, что в подписании футболиста также заинтересована испанская «Севилья», которая предложила € 12 млн за Маркао.

«Правда, что «Зенит» предложил за Маркао 15 миллионов? Это домыслы итальянских журналистов», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Маркао играет за «Галатасарай» с 2019 года. Контракт 26-летнего футболиста с турецкой командой рассчитан до 2024 года. Статистический интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 14 млн. В минувшем сезоне Маркао 38 раз появился на поле во всех турнирах и забил один гол.