Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Домыслы итальянских журналистов». В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к Маркао

«Домыслы итальянских журналистов». В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к Маркао
Комментарии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на появившуюся информацию о том, что клуб предложил турецкому «Галатасараю» € 15 млн за трансфер 26-летнего бразильца Маркао.

Отмечается, что в подписании футболиста также заинтересована испанская «Севилья», которая предложила € 12 млн за Маркао.

«Правда, что «Зенит» предложил за Маркао 15 миллионов? Это домыслы итальянских журналистов», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Маркао играет за «Галатасарай» с 2019 года. Контракт 26-летнего футболиста с турецкой командой рассчитан до 2024 года. Статистический интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 14 млн. В минувшем сезоне Маркао 38 раз появился на поле во всех турнирах и забил один гол.

«Спартак» и ЦСКА мучаются. Почему легионеры бегут из России быстрее, чем весной? «Спартак» и ЦСКА мучаются. Почему легионеры бегут из России быстрее, чем весной?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022