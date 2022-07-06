Фото: нападающий «Леха» Исхак спасает птицу во время матча квалификации Лиги чемпионов

Во время матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, где польский «Лех» (Познань) принимал азербайджанский «Карабах», на поле приземлилась птица.

Чтобы её спугнуть, на поле выбежал сотрудник стадиона с картонной коробкой, ему помогал шведский нападающий «Леха» Микаэль Исхак.

Примечательно, что именно гол Исхака стал единственным во встрече команд, хозяева поля одержали победу. Ответная игра команд состоится 12 июля на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан).

В других матчах первого квалификационного раунда Лиги чемпионов шведский «Мальмё» одолел исландский «Викингур» со счётом 3:2, болгарский «Лудогорец» одержал уверенную победу над черногорской «Сутьеской» (2:0), «Балкани» из Косово и литовский «Жальгирис» сыграли вничью (1:1), а валлийский «Нью-Сейнтс» обыграл североирландский «Линфилд» (1:0).