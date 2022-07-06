Валуев — о том, что фанаты бойкотируют матчи из-за Fan ID: футболу это не помешает

Депутат Государственной Думы РФ, знаменитый в прошлом боксёр Николай Валуев ответил, собирается ли он оформить паспорт болельщика (Fan ID).

«Конечно, я оформлю паспорт болельщика. Бойкот и отсутствие фанатов на трибунах? Спокойно к этому отношусь, футболу это не помешает», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

17 декабря Госдума в третьем чтении приняла закон о Fan ID, а с 1 июня 2022 года он вступил в силу. Авторы инициативы отметили, что принятие законопроекта создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России Кубка конфедераций – 2017 и ЧМ-2018. Напомним, почти все активные болельщики клубов заявили, что будут бойкотировать матчи РПЛ и Кубка России.