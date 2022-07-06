Валуев — о том, что фанаты бойкотируют матчи из-за Fan ID: футболу это не помешает
Поделиться
Депутат Государственной Думы РФ, знаменитый в прошлом боксёр Николай Валуев ответил, собирается ли он оформить паспорт болельщика (Fan ID).
«Конечно, я оформлю паспорт болельщика. Бойкот и отсутствие фанатов на трибунах? Спокойно к этому отношусь, футболу это не помешает», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».
17 декабря Госдума в третьем чтении приняла закон о Fan ID, а с 1 июня 2022 года он вступил в силу. Авторы инициативы отметили, что принятие законопроекта создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России Кубка конфедераций – 2017 и ЧМ-2018. Напомним, почти все активные болельщики клубов заявили, что будут бойкотировать матчи РПЛ и Кубка России.
Комментарии
- 6 июля 2022
-
20:25
-
20:18
-
20:16
-
19:56
-
19:56
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:26
-
19:26
-
19:08
-
18:59
-
18:51
-
18:47
-
18:31
-
18:15
-
18:09
-
18:04
-
17:49
-
17:45
-
17:30
-
17:17
-
17:05
-
17:05
-
16:51
-
16:49
-
16:45
-
16:23
-
16:18
-
16:17
-
16:02
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:40
Партнерский контент