Тарасов: за майку с Володей или флаг на игре могут наказать, но провокации других не видят

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов высказался об отстранении российских команд и спортсменов от международных турниров.
«Спорт = политика. Смотрю, как наших ребят обрубают от всех международных турниров… А они тут при чём, кто-то мне скажет?
Сегодня на матчах могут наказывать за майку с Володей или триколором нашим, но при этом на провокации с других сторон спокойно закрывают глаза. Вы помните, недавно был полуфинал Евро по футзалу? Украина против России. Что за ад творился на трибунах, и ничего… ни единого словца в адрес провокаторов…
Считаю, что футбол и вообще спорт – это калька политики. Просто в меньшей форме и степени. Поэтому не удивляйтесь, что там в новостях говорят, мол, НАТО ещё с 2014 года готовилось к сражению с Россией.
И, судя по тому, как им уверенно подыграли остальные организации, становится понятно, что там даже не с 2014 года готовилась отмена России… Как бы не раньше!» — написал Тарасов в своих соцсетях.
Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?
- 6 июля 2022
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