Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарасов: за майку с Володей или флаг на игре могут наказать, но провокации других не видят

Тарасов: за майку с Володей или флаг на игре могут наказать, но провокации других не видят
Комментарии

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов высказался об отстранении российских команд и спортсменов от международных турниров.

«Спорт = политика. Смотрю, как наших ребят обрубают от всех международных турниров… А они тут при чём, кто-то мне скажет?

Сегодня на матчах могут наказывать за майку с Володей или триколором нашим, но при этом на провокации с других сторон спокойно закрывают глаза. Вы помните, недавно был полуфинал Евро по футзалу? Украина против России. Что за ад творился на трибунах, и ничего… ни единого словца в адрес провокаторов…

Считаю, что футбол и вообще спорт – это калька политики. Просто в меньшей форме и степени. Поэтому не удивляйтесь, что там в новостях говорят, мол, НАТО ещё с 2014 года готовилось к сражению с Россией.

И, судя по тому, как им уверенно подыграли остальные организации, становится понятно, что там даже не с 2014 года готовилась отмена России… Как бы не раньше!» — написал Тарасов в своих соцсетях.

Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?

Новость по теме
Экс-игрок «Спартака» Мовсисян: отстранение России — позор. Спортсмены ни при чём
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022