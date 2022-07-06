Агент Бийола: Яка тренируется индивидуально и ждёт решения ЦСКА
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Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Яки Бийола, рассказал, как обстоят дела с переходом его клиента в клуб из Серии А «Удинезе».
«Нет, пока новостей нет. Когда он вернётся в Россию? Не знаю, ЦСКА должен решить, возвращаться ему или нет и когда. Яка тренируется индивидуально и ждёт решения ЦСКА», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».
Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года, куда перешёл из словенского «Рудара» за € 400 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.
Ранее директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо неоднозначно высказался о переходе Бийола в «Удинезе».
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