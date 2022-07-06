Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг согласовал контракт с «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг близок к переходу в лондонский «Челси». Об этом сообщает The Telegraph.



По информации источника, 27-летний футболист согласовал контракт с синими. Клубы в ближайшие 24 часа должны договориться об условиях трансфера.



Ранее сообщалось, что английский форвард очень нравится главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю. Сумма сделки составит около £ 35 млн (около € 41 млн). Футболист решился на уход из «Манчестер Сити» ради большей игровой практики.



Напомним, Стерлинг выступает за «Ман Сити» с 2015 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость англичанина составляет € 70 млн.



В минувшем сезоне Стерлинг провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал девять результативных передач.

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