«Мой «последний француз». Леонид Трахтенберг рассказал трогательную историю о Самуэле Жиго

Легендарный журналист, бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал трогательную историю о бывшем защитнике московского клуба Самуэле Жиго, который перешёл в «Марсель».
«Что касается Жиго… Однажды я поздравил его с победой «ПСЖ» в матче ЛЧ. Реакция француза была совершенно неожиданной. «Какой «ПСЖ»?! «Марсель» и только «Марсель!» С тех пор я звал его Марсель, а он меня почему-то Леонидас. Тогда, ещё несколько лет назад, я спросил Жиго:
— Если бы обратился к богу, что бы у него попросил?
— Чтобы я всегда мог защитить свою семью от всяких бед. А можно ещё одну просьбу? — улыбнулся он.
— Конечно! — согласился я.
— Хотел бы выиграть титул со «Спартаком»!
Теперь ни для кого не секрет, что мой «последний француз» по прозвищу Марсель, прежде чем покинуть Москву и уехать в свой любимый город, осуществил со «Спартаком» свою заветную мечту. Удачи тебе, Марсель!» — написал Трахтенберг в своём телеграм-канале.
- 6 июля 2022
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