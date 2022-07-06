Агент Сиприена отказался комментировать информацию об интересе со стороны ЦСКА

Стефан Курбис, агент полузащитника «Пармы» Вилана Сиприена, отказался комментировать информацию об интересе московского ЦСКА к его подопечному.

«Извините, пока без комментариев на данный момент», — сказал Курбис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее с СМИ появилась информация о том, что армейцы хотят подписать Сиприена в летнее трансферное окно. Согласно данным статистического интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн. В минувшем сезоне Сиприен на правах аренды играл за французский «Нант». В составе «канареек» полузащитник провёл 29 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. ЦСКА в данный момент продолжает подготовку к старту сезона-2022/2023.