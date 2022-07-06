Хлусевич стал первым игроком в истории «Спартака», кто занял 82-й номер. Это код Крыма
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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич станет первым игроком в истории московского клуба, кто выйдет на поле в официальном матче под 82-м номером. В прошлом сезоне он выступал под 26-м номером.
Отметим, что 82 – это код региона Крым. Хлусевич является уроженцем Симферополя. Футболист тренировался в академии «Крымтеплицы» и «УОРе», откуда перебрался в тульский «Арсенал». В январе 2022 года 21-летний футболист перешёл в «Спартак» за € 3 млн.
Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге, а также стал обладателем Кубка страны по футболу. Чемпионом России стал «Зенит» — именно с сине-бело-голубыми «Спартаку» предстоит встретиться в матче за Суперкубок. Встреча пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.
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