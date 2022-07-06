«Будё-Глимт» Хайкина разгромил фарерский «КИ Клаксвик» в первом матче квалификации ЛЧ
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Сегодня, 6 июля, норвежский «Будё-Глимт» сыграл первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с фарерским «КИ Клаксвик». Встреча прошла на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 11-й минуте отличился нападающий Виктор Бонифасе. На 31-й минуте нигериец оформил дубль. На 58-й минуте Бонифасе сделал хет-трик, реализовав пенальти в ворота «КИ Клаксвик». Отметим, что в воротах «Будё-Глимт» весь матч отстоял российский вратарь Никита Хайкин.
Ответная игра пройдёт 12 июля на стадионе «Дьюпумюра» в Клаксвике (Фарерские острова). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».
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