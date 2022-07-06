«Мечтаете покинуть Манчестер? У нас можно улететь в Мюнхен». Аэропорт Ливерпуля — Роналду

Пресс-служба аэропорта Ливерпуля в своих соцсетях пошутила над нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Сотрудники аэропорта сочинили шутку о желании 37-летнего португальца покинуть «Олд Траффорд».



«Мечтаете покинуть Манчестер, но хотите избежать очередей? Мы с радостью приглашаем Криштиану Роналду в аэропорт, где всё быстрее, проще и дружелюбнее и откуда можно улететь в Мюнхен или Лиссабон рейсом Lufthansa либо в Париж или Рим рейсом Ryanair», — сказано в сообщении аэропорта.



Ранее стало известно, что португалец желает покинуть «МЮ». Роналду не нравится работа клуба на трансферном рынке, кроме того, Криштиану хочет играть в Лиге чемпионов. Среди претендентов на 37-летнего футболиста называются «Челси», «Спортинг» и «Рома», однако клуб не хочет отпускать форварда.

Как Криштиану Роналду тратит свои миллионы: