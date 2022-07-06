Австрийки принесли на исполнение гимнов футболку травмированной партнёрши на ЧЕ-2022
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Матч-открытие женского чемпионата Европы – 2022 ознаменовался трогательным перформансом. В поединке сошлись футболистки сборной Англии и Австрии. Матч проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Финал турнира состоится на «Уэмбли» в Лондоне.
На торжественное исполнение гимнов австрийки принесли футболку своей травмированной партнёрши Марии Платтнер.
Чемпионат Европы проходит в Англии — в восьми городах и на 10 стадионах — и продлится до 31 июля. Этот ЧЕ посетят более 500 тысяч болельщиков из 99 стран мира, в Англию приедут даже зрители из Китая, Австралии и США. На прошлом Евро посещаемость была в два раза меньше.
Англия и Австрия входят в группу A, в ней также сыграют Северная Ирландия и Норвегия.
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