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Австрийки принесли на исполнение гимнов футболку травмированной партнёрши на ЧЕ-2022

Австрийки принесли на исполнение гимнов футболку травмированной партнёрши на ЧЕ-2022
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Матч-открытие женского чемпионата Европы – 2022 ознаменовался трогательным перформансом. В поединке сошлись футболистки сборной Англии и Австрии. Матч проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Финал турнира состоится на «Уэмбли» в Лондоне.

На торжественное исполнение гимнов австрийки принесли футболку своей травмированной партнёрши Марии Платтнер.

Чемпионат Европы проходит в Англии — в восьми городах и на 10 стадионах — и продлится до 31 июля. Этот ЧЕ посетят более 500 тысяч болельщиков из 99 стран мира, в Англию приедут даже зрители из Китая, Австралии и США. На прошлом Евро посещаемость была в два раза меньше.

Англия и Австрия входят в группу A, в ней также сыграют Северная Ирландия и Норвегия.

Главное о женском Евро — 2022. Где, когда и какие матчи смотреть Главное о женском Евро — 2022. Где, когда и какие матчи смотреть
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