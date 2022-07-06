Футболистки сборных Англии и Австрии встали на колено перед началом матча женского ЧЕ-2022
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Футболистки национальных команд Англии и Австрии встали на колено перед началом матча-открытия чемпионата Европы 2022 года среди женщин. В данный момент на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) идёт первый тайм, счёт – 0:0.
Матч обслуживает бригада арбитров во главе с испанкой Мартой Уэрта де Аса. Ассистентки судьи — Гвадалупе Поррас (Испания) и Франческа Ди Монте (Италия). Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.
Соперниками женских сборных Англии и Австрии по группе являются национальные команды Норвегии и Северной Ирландии. Чемпионат Европы 2022 года среди женщин пройдёт с 6 по 31 июля. Сборная России была отстранена от участия на ЧЕ-2022. Финальная игра турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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