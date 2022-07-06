Англия — Австрия: Мид на 17-й минуте вывела англичанок вперёд

Сегодня, 6 июля, проходит матч-открытие женского чемпионата Европы 2022 года между сборными Англии и Австрии.

Счёт был открыт в первом тайме. На 17-й минуте отличилась английская нападающая Бет Мид.

После результативного удара Мид могло показаться, что мяч не пересёк линию ворот австриек, но система определения взятия ворот показала, что мяч должен быть засчитан.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с испанкой Мартой Уэрта де Аса. Ассистентки судьи — Гвадалупе Поррас (Испания) и Франческа Ди Монте (Италия). Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.

Соперниками женских сборных Англии и Австрии по группе являются команды Норвегии и Северной Ирландии. Чемпионат Европы 2022 года среди женщин пройдёт с 6 по 31 июля. Финал турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.